Белорусская легкоатлетка Эльвира Герман стала седьмой на этапе "Бриллиантовой лиги" в Брюсселе

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская спортсменка, выступая в беге на 100 м с барьерами, Эльвира Герман стала седьмой на финальном этапе "Бриллиантовой лиги", который прошел в Брюсселе (Бельгия), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белоруска показала результат - 13,12 сек. Первой пересекла финишную черту спортсменка из Ямайки Даниэль Уильямс (12,46 сек.). На второй позиции расположилась бегунья из США Кендра Харрисон (12,73 сек.). Бронзовую награду завоевала ее партнерша по команде Ниа Али (12,74 сек.).

Еще одна белоруска Карина Демидик (Таранда) в прыжках в высоту заняла 11-е место с результатом 1,85 м.

На высшую ступень пьедестала почета поднялась россиянка, выступающая под нейтральным флагом, Мария Ласицкене - 1,99 м. На второй позиции расположилась украинка Юлия Левченко (1,97 м), третьей стала бельгийка Нафиссату Тиам (1,95 м).

IAAF Diamond League - это престижные соревнования по легкой атлетике самого высокого мирового уровня. Ежегодно серия этапов завершается финальными этапами, первый из которых прошел неделей ранее в швейцарском Цюрихе, а второй завершился 6 сентября в бельгийском Брюсселе.

Следующим важным стартом для белорусских спортсменов станет легкоатлетический матч Европа - США, который пройдет 9-10 сентября на Национальном олимпийском стадионе "Динамо". Ожидается, что участие в матче примут около 350 атлетов. Из них в команде Европы выступят 14 белорусов. В программу соревнований включены метание молота, метание копья, метание диска, бег на 100 м, 100 м с барьерами, 110 м с барьерами, 200 м, 400 м, 400 м с барьерами, 800 м, 1500 м, 3000 м, 3000 м с препятствиями, эстафетный бег 4x100 м, смешанная эстафета (200-200-400-800 м), толкание ядра, тройной прыжок, прыжки в высоту, прыжки в длину, прыжки с шестом.

Общий призовой фонд матча Европа - США составит 818 тыс. евро. Победитель соревнований в каждой дисциплине получит 7 тыс. евро, серебряный призер - 5 тыс., бронзовый - 4 тыс. Не останутся без наград и те, кто не займет места на пьедестале: за финиш на седьмой или восьмой позициях полагается 500 евро.

Eurovision Sport, выкупивший права на вещание, будет транслировать матч по всей Европе. Онлайн-трансляция будет вестись на телеканалах NBCSN и NBC Sports Gold в США.-0-