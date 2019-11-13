Белорусская лыжница Анастасия Кириллова выиграла два золота на этапе Кубка Восточной Европы

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская лыжница Анастасия Кириллова выиграла два золота на первом в сезоне этапе Кубка Восточной Европы, который прошел под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS) в Казахстане, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Первое золото спортсменка выиграла в спринте классическим стилем. Показав лучший результат в квалификации, она и в основном раунде была неудержима, опередив россиянок Евгению Шаповалову и Христину Мацокину. Они заняли соответственно второе и третье места в итоговом протоколе.

В гонке классическим стилем на 5 км Анастасия Кириллова пришла к финишу с результатом 14 мин. 40,4 сек. Основными соперницами белоруски стали также российские лыжницы. Дарья Рогозина уступила Кирилловой на финише 0,5 сек., ставшая бронзовой медалисткой Наталья Баракина уступила 2,4 сек. -0-