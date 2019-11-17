Белорусская лыжница Полина Сероносова стала 5-й в гонке на 10 км коньковым стилем в Финляндии

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская лыжница Полина Сероносова завершила на 5-й позиции итогового протокола индивидуальную гонку на 10 км коньковым стилем на лыжном турнире категории FIS, который с 15 по 17 ноября проходил в финском Муонио, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Белоруска преодолела дистанцию за 27 мин. 28,5 сек. Викторию праздновала россиянка Наталья Непряева - 26 мин. 35,2 сек. Второе место на пьедестале заняла Кертту Нисканен из Финляндии, уступившая чемпионке 15 сек. Бронзовая медалистка Виктория Карл из Германии оказалась медленнее россиянки на 28,5 сек. Еще одна белорусская лыжница Анна Королева заняла 14-е место.
У мужчин на дистанции 15 км свободным стилем белорусский спортсмен Михаил Семенов долгое время был в числе лидеров с результатом 36 мин. 12,6 сек. Однако более быстрые конкуренты оттеснили его на итоговое 8-е место. Победу праздновал двукратный олимпийский чемпион финн Ийво Нисканен - 35 мин. 1,8 сек. Серебро у россиянина Дениса Спицова - 35 мин. 25,2 сек. Бронза у представителя Финляндии Пертту Хиваринена - 35 мин. 40,4 сек. Еще один белорус Владислав Грибов финишировал с 54-м временем (40 мин. 3,5 сек.).-0-