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16 ноября 2019, 15:35

Белорусская лыжница Полина Сероносова заняла 15-е место в гонке на 5 км классикой на турнире в Финляндии

Полина Сероносова. Фото из архива
Полина Сероносова. Фото из архива

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская лыжница Полина Сероносова заняла 15-е место в женской гонке на 5 км классическим стилем на турнире категории FIS. Он проходит с 15 по 17 ноября в финском Муонио, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белоруска преодолела дистанцию за 15 мин. 24,6 сек. Победу одержала россиянка Наталья Непряева. Ее время на финише 14 мин. 34,7 сек. Следом за ней на пьедестал взошли финские спортсменки Криста Пермякоски, проигравшая победительнице 3,6 сек., и Кертту Нисканен, чье отставание составило 10,9 сек.

Что касается остальных белорусок, то Анна Королева - 45-я, Валерия Давыденко - 49-я, Ольга Далидович - 56-я, Дарья Далидович - 93-я.

У мужчин в гонке на 10 км классическим стилем победу праздновал финн Ииво Нисканен - 24 мин. 44,4 сек. Александр Большунов из России, ставший серебряным призером, уступил ему 39,8 сек. Еще один финн Пертту Хювяринен остался позади на 1 мин. 6,3 сек. Лучший из белорусских лыжников Михаил Семенов занял 25-ю позицию в итоговом протоколе (27 мин. 4,10 сек.). Александр Воронов - 40-й, Тимур Ласкин - 70-й, Владислав Грибов - 112-й, Егор Шпунтов - 113-й.-0-

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