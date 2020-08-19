Белорусская метательница молота Анна Малыщик стала бронзовым призером легкоатлетического Мемориала Иштвана Дьюлаи

19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская метательница молота Анна Малыщик выиграла бронзу Мемориала Иштвана Дьюлаи, который является этапом World Athletics Continental Tour, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Лидер мирового сезона в своей лучшей попытке метнула снаряд на 70,59 м. Опередить белоруску смогли лишь француженка Александра Тавернье - 73,09 м, а также полька Мальвина Копрон - 72,68 м.

Турнир в Секешфехерваре (Венгрия) посвящен памяти участника Олимпийских игр, 23-кратного чемпиона Венгрии в спринте, бывшего генерального секретаря Международной ассоциации легкой атлетики Иштвана Дьюлаи.

Помимо Анны Малыщик, в состязаниях принимают участие прыгнуья в длину Анастасия Мирончик-Иванова, также являющаяся лидером мирового сезона, и Эльвира Герман, которой предстоят старты на дистанции 100 м.-0-