Белорусская метательница молота Елена Соболева вышла в финал ЧМ по легкой атлетике в Дохе

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская метательница молота Елена Соболева вышла в финал на чемпионате мира по легкой атлетике, который с 27 сентября по 6 октября проходит в Дохе, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Спортсменка выступала в группе В и отправила снаряд на 71,52 м, показав свой лучший результат сезона. Это несколько меньше, чем квалификационный норматив, который был установлен на отметке 72 м. Однако такого результата Елене Соболевой хватило, чтобы занять шестую позицию в итоговом протоколе своей группы и попасть в финал состязаний, который состоится 28 сентября и начнется в 19:25 по белорусскому времени.

Еще одна белоруска - Анастасия Коломоец - из трех попыток реализовала лишь одну. Молот улетел на 69,67 м. Для продолжения турнирной борьбы этого оказалось недостаточно.

На ЧМ по легкой атлетике борьбу за 49 комплектов медалей ведут около 2 тыс. спортсменов из более чем 200 стран. В их числе 30 легкоатлетов из Беларуси. На чемпионате мира в Пекине в 2015 году белорусы выиграли золотую и бронзовую медали, а в Лондоне-2017 остались без наград.-0-

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