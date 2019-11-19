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19 ноября 2019, 23:52

Белорусская "молодежка" обыграла гибралтарцев в квалификации ЧЕ-2021

Фото из архива
Фото из архива

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты молодежной сборной Беларуси (U-21) победили команду Гибралтара со счетом 2:0 в отборочном турнире первенства Европы-2021, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В гостевой встрече с аутсайдером 7-й квалификационной группы белорусы открыли счет на 25-й минуте, когда Павел Седько реализовал пенальти. После перерыва гости продолжали владеть инициативой и на исходе часа игрового времени Илья Шкурин забил второй мяч, установив окончательный результат. В стартовом поединке отборочного турнира белорусская "молодежка" разгромила гибралтарцев в Жодино со счетом 10:0. Кроме того, белорусские футболисты дважды сыграли вничью (1:1) - со сверстниками из Норвегии (дома) и Кипра (в гостях), а также уступили команде Португалии со счетом 0:2 (дома).

В другом сегодняшнем матче норвежские футболисты в Драммене потерпели поражение от Португалии с результатом 2:3.

Турнирное положение в 7-й группе сейчас таково: Нидерланды - 12 очков (4 матча), Португалия - 9 (4), Беларусь - 8 (5), Норвегия - 7 (5), Кипр - 4 (5), Гибралтар - 0 (5).

Остальные поединки отборочного турнира пройдут в 2020 году. Белорусские футболисты сыграют с Нидерландами - 27 марта (в гостях) и 4 сентября (дома), 8 сентября - с Португалией (в гостях), 9 октября - с Кипром (дома) и 13 октября - с Норвегией (в гостях).

В финальную стадию молодежного Евро-2021 напрямую выйдут 9 победителей групп и лучшая команд из занявших вторые места. Еще 4 путевки в стыковых матчах разыграют остальные сборные, которые финишируют вторыми в группах. Хозяевами финала станут Венгрия и Словения, которые освобождены от квалификации.-0-

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