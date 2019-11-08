Белорусская "молодёжка" одержала вторую победу на "Турнире четырех наций" в Бобруйске

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодежная сборная Беларуси выиграла второй кряду матч "Турнира четырех наций" среди молодежных команд в Бобруйске. Со счетом 2:1 (1:0, 0:0, 1:1) была обыграна сборная Австрии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Обе шайбы белорусов были заброшены в неровных составах. Под занавес первого периода огорчил голкипера альпийской команды Алексей Селивончик, которому ассистировал Александр Шкрабов. Команда Дмитрия Дудика наказала соперников за излишнюю уверенность при игре в большинстве. В нашей команде за толчок клюшкой отбывал наказание Олег Качеловский.

Второй период обе дружины завершили без голевых свершений, а в концовке матча обменялись взятияси ворот. На гол австрийца Тима Харниша ответил Егор Буяльский, реализовавший большинство. Отметим, что для него это вторая шайба на турнире.

В заключительный день соревнований, 9 ноября, белорусская молодежная сборная сыграет против сверстников из Дании.-0-