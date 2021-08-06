Новости темы "Олимпиада в Токио"
6 августа, Токио /Корр. БЕЛТА/. Белорусская мужская байдарка-четверка выступит в четвертьфинале Игр на дистанции 500 м, передает корреспондент БЕЛТА.
Никита Бориков, Владислав Литвинов, Илья Федоренко и Дмитрий Натынчик заняли в своем заезде третье место с результатом 1 мин. 22,896 сек.
В полуфинал напрямую прошли квартеты байдарочников из Германии - 1 мин. 21,890 сек. и Новой Зеландии - 1 мин. 22,622 сек.
Чтобы продолжить борьбу за награды в следующей гонке, белорусам необходимо будет занимать место не ниже шестого из семи.-0-