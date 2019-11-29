Белорусская мужская команда выиграла золото ЧМ по прыжкам на батуте

Во время выступления Олега Рябцева и Владислава Гончарова. Фото из архива
29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусы Владислав Гончаров, Иван Литвинович и Олег Рябцев выиграли золото в командных состязаниях чемпионата мира по прыжкам на батуте в Японии, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Белорусская команда заработала 180,390 пунктов и опередила конкурентов из Китая, занявших второе место, на 0,03 балла. Замкнули тройку сильнейших россияне, получившие 178,540 очка.
Последний раз такого успеха на планетарных форумах белорусские атлеты в данном виде программы добивались 25 лет назад.
30 декабря состоится финал в мужских синхронных прыжках, где Беларусь представят Владислав Гончаров и Олег Рябцев. В аналогичном виде программы у женщин белоруски в число участниц решающих стартов не попали. -0-