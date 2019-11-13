Белорусская олимпийская чемпионка Надежда Скардино стала мамой

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Олимпийская чемпионка Надежда Скардино стала мамой, белорусская биатлонистка родила сына. Об этом прославленная спортсменка сообщила в своем аккаунте в Instagram, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Соответствующую торжественному случаю фотографию завершившая карьеру биатлонистка подписала: "Добро пожаловать, Егер Даниил Мартинович".

Надежда Скардино вышла замуж в августе нынешнего года, ее избранником стал швейцарский стреляющий лыжник Мартин Егер, с которым спортсменка из Беларуси познакомилась на Играх в Пхенчхане. Тогда же, летом 2019-го стало известно о том, что олимпийская чемпионка ждет ребенка.

Последний раз белорусская биатлонистка выступала в феврале на "Гонке легенд" в Раубичах. Тогда Надежду Скардино вместе с Дарьей Домрачевой проводили из большого спорта.-0-