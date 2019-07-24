Белорусская пятиборка Ксения Климянкова завоевала золото на юниорском ЧМ в Болгарии

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Ксения Климянкова завоевала золотую медаль на юниорском чемпионате мира по современному пятиборью в Софии (Болгария), сообщили корреспонденту БЕЛТА в федерации этого вида спорта.

Будущая победительница неудачно начала турнир, заняв только 26-е место в плавании, но в фехтовании белоруске удалось вернуться в число лидеров.

Уверенно Ксения Климянкова провела комбинированный вид (кросс и стрельба). В итоге она набрала 1032 очка и заняла первое место.

Серебряным призером стала россиянка Амина Тагирова (1022 очка), третьей место у кореянки Юн Ян Ки (1016 очков).

Серебряную медаль белорусская команда завоевала в эстафете среди девушек, в которой Екатерина Этина и Ксения Климянкова заняли второе место. В командном зачете среди юношей Иван Прытков, Владислав Мелкозеров, Виктор Тевнянский в командном зачете также стали серебряными призерами.-0-

Фото Белорусской федерации современного пятиборья