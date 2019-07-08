Белорусская пятиборка Ольга Силкина победила на турнире Belarus Open 2019

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Ольга Силкина победила на международном рейтинговом турнире к Олимпийским играм в Токио по современному пятиборью Belarus Open 2019, сообщили БЕЛТА в федерации этого вида спорта.
Соревнования прошли в Минске в спорткомплексе Белорусского университета физической культуры и Республиканском центре олимпийской подготовки по конному спорту "Ратомка".
Ольга Силкина уверенно справилась с фехтованием, в котором заняла первое место. По сумме всех видов белоруска получила 1328 баллов, второе место заняла Гинтаре Венчкаускайте из Литвы (1321 очко), бронза у итальянки Ирен Прамполини (1318 очков).
Награждение победительницы и призеров провел министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук.
В турнире среди мужчин лучшим стал известный венгерский пятиборец Бенче Деметер - 1476 очков. Серебряный призер Жань Лин Бин из Китая - 1455, а бронзу завоевал чех Давид Киндл - 1452. Лучшим из белорусов стал Павел Тихонов, который с 1449 очками расположился на пятой строке итогового протокола.
Организаторами рейтингового турнира к Олимпийским играм 2020 года выступили Министерство спорта и туризма Беларуси, Миноблисполком, Мингорисполком, общественное объединение "Белорусская федерация современного пятиборья".
Участие в соревнованиях приняли сильнейшие спортсмены из 22 стран мира.-0-
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