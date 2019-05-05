Белорусская пятиборка Ольга Силкина заняла четвертое место на этапе КМ в Венгрии

5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Ольга Силкина заняла четвертое место на этапе Кубка мира по современному пятиборью в Секешфехерваре (Венгрия), сообщает корреспондент БЕЛТА.
После трех видов гомельчанка имела хорошие шансы на медаль, но выступление в кроссе и стрельба из лазерного пистолета (laser-run) не сложились. В сумме Ольга Силкина набрала 1360 очков и разместилась на четвертой строке итогового протокола. Первое место заняла Тамара Алексеев из Венгрии - 1402 балла, серебряная награда у турчанки Илки Озюксель - 1394, а бронзу завоевали Анна Буряк из России - 1370 очков.
Среди мужчин победил Кристиан Циллекенс (Германия) - 1492 балла. Белорус Кирилл Касьяник занял 12-е место - 1438 очков.
Этап Кубка мира завершится 5 мая выступлением в смешанных эстафетах.
Следующий турнир розыгрыша Кубка мира пройдет с 21 по 26 мая в Кладно (Чехия).-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.362 BYN
|2.352 BYN
|2.364 BYN
|USD
|2.109 BYN
|2.1 BYN
|2.109 BYN
|RUB
|3.2426 BYN
|3.215 BYN
|3.245 BYN