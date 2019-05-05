Белорусская пятиборка Ольга Силкина заняла четвертое место на этапе КМ в Венгрии

5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Ольга Силкина заняла четвертое место на этапе Кубка мира по современному пятиборью в Секешфехерваре (Венгрия), сообщает корреспондент БЕЛТА.

После трех видов гомельчанка имела хорошие шансы на медаль, но выступление в кроссе и стрельба из лазерного пистолета (laser-run) не сложились. В сумме Ольга Силкина набрала 1360 очков и разместилась на четвертой строке итогового протокола. Первое место заняла Тамара Алексеев из Венгрии - 1402 балла, серебряная награда у турчанки Илки Озюксель - 1394, а бронзу завоевали Анна Буряк из России - 1370 очков.

Среди мужчин победил Кристиан Циллекенс (Германия) - 1492 балла. Белорус Кирилл Касьяник занял 12-е место - 1438 очков.

Этап Кубка мира завершится 5 мая выступлением в смешанных эстафетах.

Следующий турнир розыгрыша Кубка мира пройдет с 21 по 26 мая в Кладно (Чехия).-0-