Белорусская пловчиха Алина Змушко стала четвертой на 50 м брассом на ЧЕ в Глазго

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская спортсменка Алина Змушко заняла четвертое место на дистанции 50 м брассом на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде (длина бассейна 25 м), который проходит в Глазго (Великобритания), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Змушко преодолела дистанцию за 29,88 сек. На высшую ступень пьедестала почета поднялась итальянка Бенедетта Пилато - 29,32 сек. На второй позиции разместилась ее партнерша по команде Мартина Карраро (29,60 сек.). Бронзовую награду завоевала пловчиха из Ирландии Мона Макшарри (29,87 сек.).

Белорус Илья Шиманович показал пятый результат в аналогичном заплыве среди мужчин.

Чемпионат Европы на короткой воде является отборочным к мировому форуму - 2020. Завершатся соревнования 8 декабря.

Великобритания во второй раз принимает континентальный форум по плаванию на короткой воде, в первый раз он прошел в 1998 году в городе Шеффилде.-0-