Белорусская пловчиха Анастасия Коряковская стала четвертой на Универсиаде в Неаполе

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская пловчиха Анастасия Коряковская заняла четвертое место на дистанции 50 м вольным стилем на ХХХ Всемирной летней Универсиаде в Неаполе, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белоруска преодолела дистанцию за 25,24 сек. На высшую ступень пьедестала почета поднялась спортсменка из США Ки-Ли Перри с результатом 25,08 сек. Серебряную награду завоевала немка Джессика Фельснер (25,12 сек.), бронзовая медаль досталась представительнице Великобритании Эмили Барклай (25,15 сек.).

В копилке белорусской сборной на летней Универсиаде в Неаполе две медали. Ранее пловец Григорий Пекарский завоевал бронзовую медаль на дистанции 50 м баттерфляем, а гимнаст Егор Шарамков стал вторым в опорном прыжке.

Участие в летней Универсиаде, которая проходит 3-14 июля, принимают около 8 тыс. атлетов из 170 стран, разыгрываются 222 комплекта медалей. На летней Универсиаде 2017 года в китайском Тайбэе белорусские спортсмены завоевали девять наград: три золотые, четыре серебряные и две бронзовые.-0-