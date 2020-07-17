Белорусская пловчиха Анастасия Шкурдай переписала национальный рекорд на 100 м на спине

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пловчиха Анастасия Шкурдай побила свой рекорд на дистанции 100 м на спине в четвертый день Кубка и первенства Беларуси по плаванию, которые проходят в Бресте, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Брестчанка на дистанции 100 м на спине переписала свой прошлогодний рекорд и поднялась на высшую ступень пьедестала почета - 59,08 сек. Предыдущий результат - 1 мин. 0,59 сек. Второе место на этой дистанции заняла Анастасия Кулешова - 1 мин. 2,34 сек. Замкнула тройку лидеров Татьяна Клецова (1 мин. 3,61 сек.).

Евгений Цуркин стал победителем на дистанции 100 м баттерфляем (51,73 сек.).

На дистанции 100 м брассом первой коснулась бортика бассейна Алина Змушко - 1 мин. 7,51 сек.

Анастасия Коряковская выиграла дистанцию на 50 м вольным стилем - 25,44 сек.

Иван Жуков выиграл заплыв на 100 м брассом (1 мин. 3,03 сек.). Виктор Красочко праздновал победу в заплыве на 200 м вольным стилем (1 мин. 50,66 сек.). Золотую награду турнира завоевал Виктор Стаселович на дистанции 50 м на спине (25,41 сек.). В эстафетном плавании 4х100 м вольным стилем среди женщин победу одержала команда Минска - 3 мин. 51,35 сек.

Кубок и первенство Беларуси по плаванию собрали 340 спортсменов. В соревнованиях участвуют также лидеры национальной команды Беларуси. Пловцы соревнуются в 50-метровом бассейне (длинная вода). Турниры проходят без зрителей и с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм. Кроме того, на входе в спорткомплекс всем участникам соревнований врачи измеряют температуру, чтобы отфильтровать спортсменов, которые чувствуют недомогание.

Основные задачи, которые ставит тренерский состав на Кубок Беларуси, - посмотреть физическую форму спортсменов и к чему команда подходит к концу года. Завершатся соревнования 18 июля.

У белорусских пловцов уже есть пять олимпийских лицензий: Ильи Шимановича, Никиты Цмыга, Анастасии Шкурдай, а также в комбинированной мужской и смешанной эстафетах. В планах - завоевание еще от трех до пяти путевок на Игры.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа. Однако из-за пандемии коронавирусной инфекции Игры были перенесены. Планируется, что они пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.-0-