Белорусская пловчиха Анастасия Шкурдай стала пятой на 50 м баттерфляем на ЧЕ в Глазго

5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская спортсменка Анастасия Шкурдай занял пятое место на дистанции 50 м баттерфляем на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде (длина бассейна 25 м), который проходит в Глазго (Великобритания), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Брестчанка преодолела дистанцию за 25,28 сек. Первой коснулась бортика бассейна француженка Мелани Эник - 24,56 сек. Ее партнерша по команде Бериль Гастальделло стала второй (24,78 сек.). Бронзовые награды завоевали спортсменки из Дании, показавшие одинаковое время, Эмили Бекманн и Джанетт Оттесен (25,15 сек.).

Также сегодня в смешанной эстафете белорусская команда в составе Виктора Стаселовича, Ильи Шимановича, Анастасии Шкурдай и Анастасии Коряковской заняла четвертое место.

Чемпионат Европы на короткой воде является отборочным к мировому форуму - 2020. Завершатся соревнования 8 декабря.

Великобритания во второй раз принимает континентальный форум по плаванию на короткой воде, в первый раз он прошел в 1998 году в городе Шеффилде.-0-