Белорусская сборная выиграла четыре медали на ЧЕ по академической гребле в Белграде

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси выиграла четыре награды различного достоинства на юниорском чемпионате Европы по академической гребле, который завершился в Белграде (Сербия), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Первое золото белорусской команде на водах канала "Ада Циганлия", ставшего местом проведения континентального форума среди юниоров, принесла Виолетта Дмитриева. Она отличилась в гонках женских одиночек. Итоговый результат минчанки - 8 мин. 06,09 сек. Также в число призеров попали полька Виктория Калиновска - 8 мин. 07,17 сек. и украинка Дарья Ставинога - 8 мин. 15,17 сек. Отметим, что херсонка защищала свой титул, выигранный год назад в немецком Эссене. Полька также считалась одной из главных претенденток на победу в регате.

Еще одну награду высшей пробы для белорусской дружины выиграли со значительным преимуществом над конкурентками Дарья Вырупаева и Анастасия Русак, выступавшие в гонках парных двоек. Их время на финише - 7мин. 32,87сек. Второе место у швейцарок Мариан Хейнигер и Талии Ирланд-Ахумада - 7 мин. 35,34 сек. Замкнули тройку призеров гречанки Евангелия Франгку и Стилиани Нациоула - 7 мин. 36,72 сек.

Серебром копилку белорусской команды пополнили девушки из экипажа восьмерки с рулевым. Вероника Гулевич, Дарья Дайнеко, Эвелина Рымжа, Алина Савицкая, Виктория Васильева, Алина Мосенжук, Карина Минкова и Вероника Анацко с Данилой Гайтюкевичем показали на финише результат - 6 мин. 47,27 сек. Выиграли гонку спортсменки из Румынии - 6 мин. 43,52 сек. Бронза у спортсменок Сербии - 7 мин. 26,21 сек.

Напомним, что в гонках восьмерок с рулевыми пол последних может не зависеть от пола остальных членов экипажа на всех состязаниях за исключением Олимпийских игр. В мужском экипаже может быть рулевой женщина, и наоборот.

Бронзовую медаль в Белграде выиграли в стартах распашных дуэтов Денис Климято и Александр Яскель. Парни показали время - 7 мин. 04,48 сек. Они долгое время шли вторыми, но на финише в споре за серебро пропустили вперед испанцев Хуана Паламино и Эрика Пастора - 7 мин. 04, 05 сек. Вне конкуренции тут был румынский экипаж Андрей Мандрила/Клаудиу Нямту – 6 мин. 59,01 сек.

Всего на чемпионате Европы среди юниоров по академической гребле в Белграде (Сербия) было разыграно 14 комплектов наград. В споре за них участвовали 426 спортсменов из 27 стран. Белорусская команда в медальном зачете заняла третье место, пропустив вперед себя лишь сборные Румынии - 7 (5-2-0) и Франции - 6 (2-3-1).-0-

Фото Белорусской федерации гребли