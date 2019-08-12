Белорусская шахматистка Ольга Баделько стала второй на юношеском ЧЕ в Словакии

12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская шахматистка Ольга Баделько стала второй на юношеском чемпионате Европы в Братиславе (Словакия), сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства спорта и туризма Беларуси.
Белоруска в возрастной категории среди девушек до 18 лет набрала 7,5 очков. Первое место завоевала польская шахматистка Алисия Сливичка, одержавшая восемь побед и потерпевшая лишь одно поражение от Ольги Баделько. В 9-м туре белоруска до последнего боролась за золото, но партия завершилась вничью.
Ее партнерша по команде Ксения Зеленцова, выступавшая в возрастной категории до 14 лет, стала четвертой. Такое же место в соревнованиях среди детей до 8 лет заняла Варвара Мацкевич.
В турнире приняли участие более 1,3 тыс. юных шахматистов из 48 стран.
Следующий крупный старт состоится 15-19 августа в минском Дворце спорта, где пройдет чемпионат мира по быстрым шахматам и блицу среди кадетов.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.2844 BYN
|2.279 BYN
|2.285 BYN
|USD
|2.0428 BYN
|2.038 BYN
|2.043 BYN
|RUB
|3.1191 BYN
|3.11 BYN
|3.118 BYN