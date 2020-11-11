Белорусская спортсменка Анна Терех выиграла серебро ЧЕ по велоспорту на треке в Пловдиве

11 ноября, Минск / Корр. БЕЛТА /. Белоруска Анна Терех выиграла серебро чемпионата Европы по велоспорту на треке, который стартовал в Пловдиве (Болгария), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Счастливой для белоруски дисциплиной стал скрэтч на 10 км. Отметим, что Анна Терех уверенно лидировала по ходу решающего заезда, и лишь на последнем повороте позволила обойти себя итальянке Мартине Фиданца, которая стала обладательницей золотой награды. Бронзовую медаль выиграла украинка Татьяна Клименко.

Еще один комплект наград был разыгран в женской части соревновательной программы в командном спринте. Тут не было равных россиянкам, которым компанию на пьедестале составили дружины Великобритании и Украины.

Соревнования в Пловдиве пройдут 11-15 ноября. По их итогам будет разыграно 22 комплекта наград: в командных гонках и командном спринте, в индивидуальных гонках, гите, гонках с выбыванием, мэдисоне, омниуме, гонках по очкам, скретче, спринте, кейрине.-0-

Белорус Роман Тишков занял четвертое место на ЧЕ по велоспорту на треке Спортсмен добился этого достаточно высокого результата в гонке с выбыванием. Опередить Романа Тишкова смогли лишь британец Мэттю Уоллс, отпраздновавший викторию, обладатель серебра Юрий Лейтао из Португалии и россиянин Сергей Ростовцев.