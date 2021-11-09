Белорусская теннисистка Александра Саснович проиграла в 1/8 финала турнира в Линце

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Александра Саснович (85-й номер мирового рейтинга) не сумела пробиться в четвертьфинал турнира в австрийском Линце с призовым фондом $235 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня во втором раунде белоруска встречалась с экс-первой ракеткой планеты румынкой Симоной Халеп (22) и уступила в двух партиях - 5:7, 3:6. Игра длилась 1 час 40 минут. В матче за выход в полуфинал соперницей румынки будет итальянская теннисистка Ясмин Паолини (51).

В матче 1/16 финала Александра Саснович переиграла в трехсетовом поединке французскую теннисистку Фиону Ферро (105) - 6:2, 3:6, 6:2.

На старте парного разряда этих соревнований белорусская теннисистка Лидия Морозова и россиянка Ирина Хромачева победили в двух сетах на тай-брейках индийско-нидерландский тандем Анкита Райна / Розали ван дер Хук - 7:6 (7:3), 7:6 (7:2). В сегодняшнем четвертьфинале Морозова и Хромачева будут соперничать с немецко-чешской парой Юлия Лохофф / Рената Ворачова.

На мужском турнире в Стокгольме с призовым фондом 635,7 тыс. евро белорус Егор Герасимов (113) в 1/16 финала одиночного разряда сыграет сегодня с американским теннисистом Тейлором Фрицем (26). Победитель этой встречи в поединке за попадание в четвертьфинал будет соперничать с еще одним представителем США Томми Полом (53).

Соревнования в Линце завершатся 12 ноября, а турнир в шведской столице финиширует днем позже.-0-