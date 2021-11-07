Белорусская теннисистка Александра Саснович вышла в 1/8 финала турнира в Линце

7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Александра Саснович пробилась во второй раунд турнира категории WTA-250 в австрийском Линце с призовым фондом $235 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.

В 1/16 финала белоруска, занимающая 88-е место в мировом рейтинге, переиграла в трехсетовом поединке французскую теннисистку Фиону Ферро, у которой 105-я позиция - 6:2, 3:6, 6:2. В матче за выход в четвертьфинал соперницей Александры Саснович будет экс-первая ракетка планеты румынка Симона Халеп, которая сейчас находится на 22-м месте рейтинга WTA.

Белорус Егор Герасимов (112-й номер мирового рейтинга) сыграет в основной сетке турнира в Стокгольме с призовым фондом 635,7 тыс. В матче первого квалификационного раунда он выиграл у французского теннисиста Маттео Мартино (326) - 3:6, 6:4, 7:5, а во втором круге проиграл россиянину Павлу Котову (272) - 6:7 (4:7), 3:6, но по решению организаторов получил пропуск в 1/16 финала. Там Егор Герасимов встретится с американским теннисистом Тэйлором Фрицем (26). Победитель их матча сыграет в 1/8 финала с еще одним представителем США Томми Полом (53).

Соревнования в Линце завершатся 12 ноября, а турнир в шведской столице финиширует днем позже.-0-