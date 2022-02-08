Проект изменений и дополнений Конституции РБ
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08 февраля 2022, 15:53

Белорусская теннисистка Александра Саснович вышла в 1/8 турнира в Санкт-Петербурге

Александра Саснович. Фото из архива
Александра Саснович. Фото из архива

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Александра Саснович успешно начала выступление на турнире категории WTA-500 в российском Санкт-Петербурге с призовым фондом $703 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в 1/16 финала одиночного разряда белоруска, занимающая 71-е место в мировом рейтинге, одолела в трехсетовом поединке польскую теннисистку Магду Линетт, у которой 45-я позиция в рейтинге WTA - 7:5, 4:6, 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 24 минуты. Следующей соперницей Александры Саснович будет румынка Жаклин Кристиан (58-й номер мирового рейтинга).

В стартовом матче парного разряда белорусская теннисистка Лидия Морозова и американка Кейтлин Кристиан встретятся со словацко-норвежским тандемом Виктория Кужмова / Ульрикке Эйкери.

Соревнования в Санкт-Петербурге завершатся 13 февраля.-0-

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