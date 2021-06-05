Белорусская теннисистка Анна Кубарева пробилась в финал турнира в Казани

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Анна Кубарева (424-й номер мирового рейтинга) пробилась в финал турнира ITF в российской Казани, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в полуфинале одиночного разряда 20-летняя белоруска переиграла в трехсетовом поединке опытную российскую теннисистку Валерию Савиных (196) - 5:7, 6:2, 7:6 (7:3). Завтра в решающем поединке соперницей Анны Кубаревой будет гречанка Валентини Грамматикопулу (287), которая сегодня выиграла у россиянки Влады Коваль (404) - 6:2, 3:6, 6:2. На пути к финалу белорусская теннисистка поочередно обыграла армянку Ани Амирагян (926) - 6:0, 6:1, белорусскую теннисистку Шалимар Тальби (351) - 6:1, 6:4 и россиянку Екатерину Макарову (562) - 7:5, 6:3.
В сегодняшнем финальном матче парного разряда белорусский дуэт Шалимар Тальби / Ирина Шиманович уступил в двух партиях российско-узбекскому тандему Ангелина Габуева / Нигина Абдураимова - 2:6, 6:7 (5:7).-0-