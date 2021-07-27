Белорусская теннисистка Арина Соболенко не сыграет в миксте на Играх в Токио

27 июля, Токио /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Арина Соболенко, потерпевшая поражение от хорватки Донны Векич в одиночном разряде Олимпиады, не сыграет в миксте, сообщает корреспондент БЕЛТА со ссылкой на официальный сайт Игр.

Третья ракетка мира среди женщин собиралась объединить усилия с Ильей Ивашко, занимающим 66-ю строку рейтинга теннисистов. Однако в этом виде программы теннисного турнира дозаявились австралийка Эшли Барти, испанка Паула Бадоса и полька Ига Швентек с напарниками. Поэтому белорусскому смешанному дуэту не хватило суммарного рейтинга.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год. Беларусь на Олимпиаде представляют 108 спортсменов, которые выступают в 20 видах спорта.-0-