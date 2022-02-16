Белорусская теннисистка Арина Соболенко проиграла в 1/8 финала турнира в Дубае

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко не смогла пробиться в четвертьфинальную стадию турнира в Дубае с призовым фондом $703 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в поединке второго раунда вторая ракетка планеты проиграла в двух сетах чешской теннисистке Петре Квитовой (25-й номер мирового рейтинга) - 4:6, 4:6. Матч длился 1 час 25 минут. В четвертьфинале Квитова встретится с латвийской теннисисткой Еленой Остапенко (21), которая сегодня переиграла в трехсетовом поединке девятую ракетку мира польку Игу Свентек - 4:6, 6:1, 7:6 (7:4).
В игре 1/16 финала Арина Соболенко победила в двух партиях украинку Марту Костюк (49) - 6:4, 6:1.
Еще одна белоруска Виктория Азаренко (17) в первом раунде уступила российской теннисистке Веронике Кудерметовой (31) - 3:6, 4:6.
Сегодня в 1/8 финала одиночного разряда мужского турнира во французском Марселе с призовым фондом 544,2 тыс. евро соперником белоруса Ильи Ивашко (49) будет итальянский теннисист Стефано Травалья (119). В первом круге Ивашко обыграл словака Норберта Гомбоша (114) - 7:6 (7:5), 6:3. В стартовом матче парного разряда белорус Андрей Василевский и представитель Монако Ромен Арнеодо уступили польскому дуэту Шимон Валков / Ян Зелински - 2:6, 2:6.
Соревнования в Дубае завершатся 19 февраля, а 20 февраля финиширует турнир в Марселе.-0-