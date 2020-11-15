Белорусская теннисистка Арина Соболенко стала победительницей турнира в Линце

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко (11-й номер мирового рейтинга) стала победительницей турнира в австрийском Линце с призовым фондом $202 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом сете решающего поединка с бельгийкой Элище Мертенс (21) белоруска выиграла в упорнейшей борьбе со счетом 7:5, а во второй партии победила почти без проблем - 6:2. Встреча продолжалась 1 час 45 минут.

На пути к финалу Арина Соболенко поочередно победила итальянскую теннисистку Ясмин Паолини (94), швейцарку Штефани Фегеле (124), представительницу Франции Осеан Доден (115) и чешку Барбору Крейчикову (64).

Для Соболенко прошедший финал стал 12-м на профессиональных турнирах под эгидой WTA. Теперь в ее активе стало восемь чемпионских титулов. Благодаря триумфу в Линце, Арина Соболенко с понедельника вернется в первую десятку мирового рейтинга.-0-