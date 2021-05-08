Белорусская теннисистка Арина Соболенко выиграла десятый титул на турнирах WTA

8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. 8 мая Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко стала победительницей крупного турнира категории WTA-1000 в Мадриде с общим призовым фондом 2,5 млн евро, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в решающей встрече белоруска, занимающая 7-е место в мировом рейтинге, обыграла в трехсетовом поединке первую ракетку планеты австралийку Эшли Барти - 6:0, 3:6, 6:4. Первую партию Арина Соболенко провела великолепно, не отдав сопернице ни одного гейма. Во втором сете австралийка сразу взяла два очка, потом белоруска ответила тем же, после чего Барти снова захватила инициативу и сравняла счет в матче. В решающей партии Арина Соболенко сумела проявить свои лучшие качества и добилась победы. Финальный матч продолжался 1 час 40 минут. Для 22-летней Арины Соболенко это десятый чемпионский титул на турнирах под эгидой Женской теннисной ассоциации. Две недели назад Барти и Соболенко встречались в финале соревнований в немецком Штутгарте и тогда австралийская теннисистка была сильнее. А всего они встречались между собой восемь раз и одержали по четыре виктории.

На турнире на грунтовых кортах испанской столицы Арина Соболенко обыграла российских теннисисток Веру Звонареву (114-й номер мирового рейтинга), Дарью Касаткину (37) и Анастасию Павлюченкову (41), а также американку Джессику Пегулу (33) и бельгийку Элизе Мертенс (16). Благодаря успешному выступлению в Мадриде белоруска улучшит свою позицию в рейтинге WTA.-0