Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в 1/2 финала турнира в Страсбурге

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко, занимающая 12-е место в мировом рейтинге, вышла в полуфинал турнира во французском Страсбурге с призовым фондом $202 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.

Четвертьфинальный поединок с представительницей Чехии Катериной Синяковой (62-й номер рейтинга WTA) начался вчера вечером. Первый сет Арина Соболенко проиграла почти без борьбы - 2:6, а во второй партии при счете 2:1 игра была прервана из-за дождя. Сегодня в доигровке второго сета белоруска взяла верх - 6:3, а в решающей партии выиграла с таким же счетом.

В матче 1/16 финала Арина Соболенко обыграла австралийскую теннисистку Эллен Перес (239) - 6:4, 6:3, а во втором раунде одолела в трехсетовом поединке россиянку Анну Блинкову (59) - 1:6, 6:4, 6:2.

В борьбе за выход в финал Арина Соболенко встретится с пятой ракеткой планеты украинкой Элиной Свитолиной.

Состязания в Страсбурге завершатся 26 сентября, а 27 сентября в Париже на кортах "Ролан Гаррос" стартует третий в этом сезоне турнир серии "Большого шлема" - открытый чемпионат Франции.-0-