Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в 1/4 финала турнира в Линце

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко (11-й номер мирового рейтинга) стала четвертьфиналисткой турнира в австрийском Линце с призовым фондом $202 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в 1/8 финала белоруска уверенно переиграла в двух сетах швейцарку Штефани Фегеле (124) - 6:0, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 8 минут.

В первом раунде Арина Соболенко победила итальянскую теннисистку Ясмин Паолини (94) - 6:4, 6:4, а в матче за выход в полуфинал она встретится с представительницей Франции Осеан Доден (115).

Еще одна белорусская теннисистка Александра Саснович (92) сначала выиграла у американки Бернарды Перы (61) - 6:3, 6:1, а затем взяла верх над хорваткой Яной Фетт (236) - 3:6, 6:1, 6:3. В четвертьфинале соперницей белоруски будет чешская теннисистка Барбора Крейчикова (74).

Соревнования в Линце завершатся 15 ноября.-0-