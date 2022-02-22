Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в 1/8 финала теннисного турнира в Дохе

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в 1/8 финала турнира в Дохе с призовым фондом $2,3 млн, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В сегодняшнем матче 1/16 финала вторая ракетка планеты встречалась с французской теннисисткой Ализе Корне (37-й номер мирового рейтинга) и уверенно выиграла в двух сетах - 6:2, 6:2. Игра продолжалась 1 час 15 минут. В поединке за выход в четвертьфинал соперницей Арины Соболенко будет швейцарка Жиль Тайзманн (41).

Белоруска Александра Саснович (61) проиграла тунисской теннисистке Унс Джабир - 6:1, 5:7, 4:6. В 1/32 финала Александра Саснович разгромила китаянку Чжан Шуай (66) - 6:1, 6:1. Саснович пробилась в основную сетку через квалификацию, победив румынку Ану Богдан (101) - 6:1, 6:1 и бельгийку Кирстен Флипкенс (324) - 6:3, 6:2. В первом раунде парного разряда Александра Саснович и украинка Марта Костюк выиграли у румынско-словацкого тандема Ирина Барэ / Кристина Куцова.

Экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко (16) из-за травмы сегодня не смогла выйти на матч 1/16 финала против с американки Мэдисон Бренгл (60). В первом раунде Азаренко одолела представительницу Казахстана Юлию Путинцеву (42) - 5:7, 6:2, 7:5.-0-