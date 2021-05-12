Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в 1/8 финала турнира в Риме

12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четвертая ракетка планеты белоруска Арина Соболенко успешно стартовала на турнире категории WTA-1000 в Риме с призовым фондом 1,5 млн евро, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В своем первом поединке после недавней победы на турнире в Мадриде лучшая белорусская теннисистка встречалась с 51-м номером мирового рейтинга испанкой Сарой Соррибес Тормо и выиграла в двух сетах - 7:5, 6:1. Первая партия прошла в упорной борьбе и длилась почти час. Во втором сете белоруска действовала более уверенно и отдала сопернице всего один гейм. Встреча продолжалась 1 час 35 минут. Следующей соперницей Арины Соболенко будет американская теннисистка Кори Гауфф, занимающая 35-е место в рейтинге WTA.

Состязания на открытых грунтовых кортах итальянской столицы завершатся 16 мая.-0-