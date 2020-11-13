Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в полуфинал турнира в Линце

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Арина Соболенко (11-й номер мирового рейтинга) стала полуфиналисткой турнира в австрийском Линце с призовым фондом $202 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.

В четвертьфинальном поединке с представительницей Франции Осеан Доден (115-й) белоруска выиграла первый сет со счетом 6:3, а во второй партии при счете 3:3 соперница не смогла продолжить встречу. Завтра в игре за попадание в финал Арина Соболенко встретится с чешской теннисисткой Барборой Крейчиковой (74), которая в 1/4 финала победила белоруску Александру Саснович (92) - 6:3, 6:1.

В 1/16 финала Арина Соболенко обыграла итальянскую теннисистку Ясмин Паолини (94) - 6:4, 6:4, а затем взяла верх над швейцаркой Штефани Фегеле (124) - 6:0, 6:3. Александра Саснович в первом раунде выиграла у американки Бернарды Перы (61) - 6:3, 6:1, а в 1/8 финала взяла верх над хорваткой Яной Фетт (236) - 3:6, 6:1, 6:3.

Во втором субботнем полуфинале бельгийка Элизе Мертенс (21) будет соперничать с россиянкой Екатериной Александровой (33).

Решающий поединок соревнований в Линце пройдет 15 ноября.-0-