Белорусская теннисистка Арина Соболенко завершает год на десятом месте мирового рейтинга

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Арина Соболенко завершает 2020 год на десятой позиции рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщает корреспондент БЕЛТА.

В прошедшем сезоне Арина Соболенко стала победительницей трех турниров под эгидой WTA, в 39 проведенных поединках она одержала десять побед. Экс-первый номер мирового рейтинга Виктория Азаренко сейчас находится на 13-м месте. В 2020 году после более чем четырехлетнего перерыва она выиграла турнир, а также дважды доходила до финала, в том числе на турнире серии "Большого шлема" - US Open и стала обладательницей приза "Возвращение года". В первую сотню мирового рейтинга входит еще одна белоруска Александра Саснович, у которой 90-я позиция, Ольга Говорцова занимает 133-е место, Вера Лапко находится на 293-й строке.

Топ-10 последнего в 2020 году рейтинга WTA:

1. Эшли Барти (Австралия) - 8717 очков,

2. Симона Халеп (Румыния) - 7255,

3. Наоми Осака (Япония) - 5780,

4. София Кенин (США) - 5760,

5. Элина Свитолина (Украина) - 5260,

6. Каролина Плишкова (Чехия) - 5205,

7. Бьянка Андрееску (Канада) - 4555,

8. Петра Квитова (Чехия) - 4516,

9. Кики Бертенс (Нидерланды) - 4505,

10. Арина Соболенко (Беларусь) - 4220.

В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) лучший из белорусов Егор Герасимов занимает 78-е место, белорус Илья Ивашко находится на 108-й позиции, Владимир Игнатик на 333-й строке.

Топ-10 рейтинга АТР:

1. Новак Джокович (Сербия) - 12 030 очков,

2. Рафаэль Надаль (Испания) - 9850,

3. Доминик Тим (Австрия) - 9125,

4. Даниил Медведев (Россия) - 8470,

5. Роджер Федерер (Швейцария) - 6630,

6. Стефанос Циципас (Греция) - 5925,

7. Александр Зверев (Германия) - 5525,

8. Андрей Рублев (Россия) - 4119,

9. Диего Шварцман (Аргентина) - 3455,

10. Маттео Берреттини (Италия) - 3075.

Новый теннисный сезон откроется 5 января 2021 года, первый турнир серии "Большого шлема" - открытый чемпионат Австралии пройдет с 8 по 21 февраля в Мельбурне.-0-