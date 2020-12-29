Белорусская теннисистка Арина Соболенко завершает год на десятом месте мирового рейтинга

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Арина Соболенко завершает 2020 год на десятой позиции рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщает корреспондент БЕЛТА.
В прошедшем сезоне Арина Соболенко стала победительницей трех турниров под эгидой WTA, в 39 проведенных поединках она одержала десять побед. Экс-первый номер мирового рейтинга Виктория Азаренко сейчас находится на 13-м месте. В 2020 году после более чем четырехлетнего перерыва она выиграла турнир, а также дважды доходила до финала, в том числе на турнире серии "Большого шлема" - US Open и стала обладательницей приза "Возвращение года". В первую сотню мирового рейтинга входит еще одна белоруска Александра Саснович, у которой 90-я позиция, Ольга Говорцова занимает 133-е место, Вера Лапко находится на 293-й строке.
Топ-10 последнего в 2020 году рейтинга WTA:
1. Эшли Барти (Австралия) - 8717 очков,
2. Симона Халеп (Румыния) - 7255,
3. Наоми Осака (Япония) - 5780,
4. София Кенин (США) - 5760,
5. Элина Свитолина (Украина) - 5260,
6. Каролина Плишкова (Чехия) - 5205,
7. Бьянка Андрееску (Канада) - 4555,
8. Петра Квитова (Чехия) - 4516,
9. Кики Бертенс (Нидерланды) - 4505,
10. Арина Соболенко (Беларусь) - 4220.
В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) лучший из белорусов Егор Герасимов занимает 78-е место, белорус Илья Ивашко находится на 108-й позиции, Владимир Игнатик на 333-й строке.
Топ-10 рейтинга АТР:
1. Новак Джокович (Сербия) - 12 030 очков,
2. Рафаэль Надаль (Испания) - 9850,
3. Доминик Тим (Австрия) - 9125,
4. Даниил Медведев (Россия) - 8470,
5. Роджер Федерер (Швейцария) - 6630,
6. Стефанос Циципас (Греция) - 5925,
7. Александр Зверев (Германия) - 5525,
8. Андрей Рублев (Россия) - 4119,
9. Диего Шварцман (Аргентина) - 3455,
10. Маттео Берреттини (Италия) - 3075.
Новый теннисный сезон откроется 5 января 2021 года, первый турнир серии "Большого шлема" - открытый чемпионат Австралии пройдет с 8 по 21 февраля в Мельбурне.-0-