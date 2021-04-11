Белорусская теннисистка Эвелина Ласкевич проиграла в финале турнира в Шымкенте

11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Эвелина Ласкевич проиграла в финале турнира категории W15 в казахстанском Шымкенте, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в решающем поединке 16-летняя минчанка уступила в двух сетах американской теннисистке Джесси Эйни (778-й номер мирового рейтинга) - 4:6, 2:6.

На пути к финалу Эвелина Ласкевич обыграла россиянок Анжелику Исаеву (762), Алину Силич (1025), представительницу Казахстана Гозаль Айнитдинову (469) и словачку Катарину Кужмову (915), не отдав соперницам ни одного сета.

На крупном мужском турнире в Монте-Карло с призовым фондом 2 млн евро белорусский теннисист Егор Герасимов (80) не смог пробиться в основную сетку, проиграв в первом квалификационном раунде представителю Швейцарии Генри Лааксонену (135) - 6:2, 1:6, 3:6.-0-