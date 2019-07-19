Белорусская теннисистка Ирина Шиманович пробилась в 1/2 финала турнира в Нур-Султане

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Ирина Шиманович (535-й номер мирового рейтинга) пробилась в полуфинал турнира в Нур-Султане, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в четвертьфинале белоруска за 2,5 часа одолела немецкую теннисистку Вивиан Хайзен (448) - 6:4, 4:6, 6:4. Завтра в борьбе за выход в финал Ирина Шиманович сыграет с чешской теннисисткой Марией Боузковой (104). В другом субботнем полуфинале грузинка Мариам Болквадзе (225) встретится с сербкой Наталией Костич (250).

На мужском турнире в казахстанской столице белорус Егор Герасимов (137) в сегодняшнем четвертьфинальном поединке уступил представителю Узбекистана Хумаюну Султанову (383) - 7:6 (8:6), 6:7 (1:7), 4:6. Встреча продолжалась 2 часа 20 минут. На старте белорус переиграл россиянина Константина Кравчука (462) - 7:5, 6:4, а в 1/8 финала победил японца Сюти Секигути (516) - 6:2, 6:0.

Сегодня вечером белорусский теннисист Илья Ивашко (141) в четвертьфинале турнира в американском Ньюпорте встретится с французом Уго Умбером (48).-0-