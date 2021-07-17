Белорусская теннисистка Юлия Готовко не вышла в финал турнира в Нур-Султане

Юлия Готовко. Фото Белорусской теннисной федерации
17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Юлия Готовко (262-й номер мирового рейтинга) не смогла пробиться в финал турнира в казахстанском Нур-Султане с призовым фондом $60 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в полуфинальном поединке белоруска уступила в двух партиях грузинской теннисистке Мариам Болквадзе (195) - 4:6, 4:6.
В решающем матче соперницей грузинки будет россиянка Валерия Савиных (196), которая в четвертьфинале обыграла белорусскую теннисистку Ирину Шиманович (411) - 7:6 (7:5), 6:2.
Соревнования в казахстанской столице завершатся завтра.-0-