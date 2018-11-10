Белорусская теннисистка Юлия Готовко победила в Кубке Павлова

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Юлия Готовко победила в престижном турнире "Кубок Павлова" с призовым фондом $25 тыс., который завершился в Минске, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В решающем матче она была сильнее румынки Ралуки Георганы Сербан со счетом - 7:5, 7:5. Для Юлии Готовко это четвертый титул победительницы на турнирах категории ITF.
Как сообщалось, в парном разряде выиграли белоруски Ирина Шиманович и Илона Кремень.
Кубок Павлова проводился в 22-й раз. Ранее соревнования носили название "Кубок Минска". Дебютный розыгрыш состоялся в 1996 году. Первой победительницей стала 16-летняя минчанка Надежда Островская, для который тот титул был первым в карьере. В Минске на этом турнире ранее выступали такие известные сейчас игроки, как Симона Халеп, Петра Квитова, Агнешка Радваньска, Кики Бертенс, Анастасия Севастова и Анастасия Павлюченкова.-0-
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