Белорусская теннисистка Юлия Готовко победила в Кубке Павлова

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Юлия Готовко победила в престижном турнире "Кубок Павлова" с призовым фондом $25 тыс., который завершился в Минске, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В решающем матче она была сильнее румынки Ралуки Георганы Сербан со счетом - 7:5, 7:5. Для Юлии Готовко это четвертый титул победительницы на турнирах категории ITF.

Как сообщалось, в парном разряде выиграли белоруски Ирина Шиманович и Илона Кремень.

Белорусские теннисистки Ирина Шиманович и Илона Кремень победили в Кубке Павлова В решающем матче на корте СДЮШОР по теннису "Смена" белорусский тандем игроков был сильнее россиянок, посеянных в Минске под первым номером, - Полины Моновой и Яны Сизиковой - 6:3, 7:6.

Кубок Павлова проводился в 22-й раз. Ранее соревнования носили название "Кубок Минска". Дебютный розыгрыш состоялся в 1996 году. Первой победительницей стала 16-летняя минчанка Надежда Островская, для который тот титул был первым в карьере. В Минске на этом турнире ранее выступали такие известные сейчас игроки, как Симона Халеп, Петра Квитова, Агнешка Радваньска, Кики Бертенс, Анастасия Севастова и Анастасия Павлюченкова.-0-