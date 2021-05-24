Белорусская теннисистка Юлия Готовко проиграла в 1/16 финала турнира в Страсбурге

Юлия Готовко. Фото tennis.by
24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Юлия Готовко (280-й номер мирового рейтинга) завершила выступление на турнире категории WTA-250 во французском Страсбурге с призовым фондом $235,2 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в матче 1/16 финала белоруска уступила в двух сетах представительнице Бельгии Марине Заневской (259) - 2:6, 1:6. Встреча длилась 59 минут. В поединке за выход в четвертьфинал соперницей Марины Заневскоц будет 7-я ракетка планеты Бьянка Андрееску из Канады.
В основную сетку этих соревнований Юлия Готовко пробилась через квалификацию, победив в решающем матче французскую теннисистку Эвиту Рамирес (1376) - 6:3, 7:5.
Турнир на открытых грунтовых кортах Страсбурга завершится 29 мая.-0-