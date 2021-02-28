Белорусская теннисистка Юлия Готовко проиграла в финале турнира в Москве

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28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Юлия Готовко (362-й номер мирового рейтинга) проиграла в финале турнира ITF в Москве, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в решающем поединке белоруска уступила польской теннисистке Урсуле Радваньской (259) - 6:4, 3:6, 4:6. На пути к финалу в российской столице белоруска победила россиянок Екатерину Маклакову (1301), Валерию Ющенко (406) и Анастасию Захарову (262), а также представительницу Швеции Жаклин Кабай Авад (601).
В финальном матче парного разряда мужского турнира во французском Монпелье белорусско-израильский тандем Андрей Василевский / Йонатан Эрлих проиграл финско-французскому дуэту Хенри Континен / Эдуар Роже-Васслен - 2:6, 5:7.-0-