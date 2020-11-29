Белорусская теннисистка Юлия Готовко проиграла в финале турнира в Тунисе

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Юлия Готовко проиграла в финале турнира ITF Pro Circuit в тунисском Монастире, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В решающем поединке белоруска, занимающая 421-е место в мировом рейтинге, уступила французской теннисистке Кароль Монне, у которой 460-я позиция, - 6:2, 1:6, 5:7.

На пути к сегодняшнему финалу Юлия Готовко победила тунисскую теннисистку Галию Гуизани - 6:0, 6:0, бельгийку Элиссу Ван Лангендонк - 7:5, 6:2, Нефису Берберович из Боснии и Герцеговины - 6:2, 6:0 и француженку Обане Дроге - 6:4, 6:3.-0-