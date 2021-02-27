Белорусская теннисистка Юлия Готовко вышла в финал турнира в Москве

27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Юлия Готовко (362-й номер мирового рейтинга) пробилась в финал турнира ITF в Москве, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в полуфинале белоруска переиграла в трехсетовом поединке россиянку Анастасию Захарову (262) - 6:7 (5:7), 6:1, 6:3.

В финальном матче соперницей Юлии Готовко будет польская теннисистка Урсула Радваньска (259). На пути к решающему поединку в российской столице белоруска победила россиянок Екатерину Маклакову (1301), Валерию Ющенко (406) и представительницу Швеции Жаклин Кабай Авад (601).

Соревнования в Москве завершатся завтра.-0-