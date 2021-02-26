Белорусская теннисистка Ольга Говорцова проиграла в 1/8 финала турнира в США

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Ольга Говорцова (138-й номер мирового рейтинга) не смогла пробиться в четвертьфинал турнира в американском Бока-Ратоне, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В поединке 1/8 финала белоруска уступила хорватской теннисистке Терезе Мрдеже (241) - 6:1, 4:6, 4:6. В первом раунде Ольга Говорцова переиграла в трехсетовом матче представительницу США Марию Матеас (429) - 4:6, 7:6 (10:8), 7:6 (7:3).
На мужском турнире во французском Монпелье сегодня сыграют два белорусских теннисиста. В четвертьфинале одиночного разряда соперником Егора Герасимова (83) будет испанский теннисист Алехандро Давидович-Фокина (56). В первом раунде белорус победил бывшего лидера мирового рейтинга британца Энди Маррея (121) - 7:6 (10:8), 6:1, а затем обыграл словенца Альяжа Бедене (60) - 6:4, 7:6 (7:4).
В полуфинале парного разряда белорус Андрей Василевский и израильский теннисист Йонатан Эрлих встретятся с американским дуэтом Натаниэль Ламос / Джексон Хитроу. В первом круге Василевский и Эрлих взяли верх над индийско-словацким дуэтом Дивиж Шаран / Игорь Зеленай - 7:5, 6:3, а четвертьфинале одолели нидерландско-шведский тандем Давид Пел / Андре Горанссон - 6:4, 4:6, 10:7.
Турнир в Монпелье завершится 28 февраля.-0-