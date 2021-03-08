Белорусская теннисистка Ольга Говорцова проиграла в квалификации турнира в Мексике

Ольга Говорцова. Фото из архива
8 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Ольга Говорцова не смогла пробиться в основную сетку турнира в мексиканской Гвадалахаре с призовым фондом $235,2 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.
Во втором квалификационном раунде белоруска, занимающая 139-е место в мировом рейтинге, уступила в трехсетовом поединке американке Каролин Долхайд, у которой 154-я позиция в рейтинге WTA, - 6:7 (4:7), 6:5, 6:7 (2:7).
В первой квалификационной игре Ольга Говорцова уверенно победила в двух партиях польскую теннисистку Катажину Питер (378-й номер мирового рейтинга) - 6:0, 6:2.-0-