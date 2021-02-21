Белорусская теннисистка Шалимар Тальби выиграла турнир в Египте

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Шалимар Тальби (360-й номер мирового рейтинга) стала победительницей турнира ITF в египетском Шарм-эш-Шейхе, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в решающем поединке она обыграла чешскую теннисистку Линду Носкову (1045) - 6:3, 2:6, 6:3.

На пути к финалу Шалимар Тальби поочередно победила британку Фрею Кристи (665), литовку Юстину Микульските (586), шведку Фанни Остлунд (510) и нидерландскую теннисистку Лиану Тран (897). Во всех этих матчах она не проиграла соперницам ни одного сета.-0-