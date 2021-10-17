Белорусская теннисистка Вера Лапко не прошла в основную сетку Кубка Кремля

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Вера Лапко (373-й номер рейтинга WTA) не сумела пробиться в основную сетку розыгрыша Кубка Кремля, который проходит в Москве, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в решающем поединке квалификации белоруска уступила в двух сетах американской теннисистке Бернарде Пере (98) - 1:6, 4:6. В первом квалификационном раунде Вера Лапко обыграла итальянку Лючию Бронцетти (150) - 6:3, 6:1. Вторая ракетка планеты белоруска Арина Соболенко начнет выступление с 1/8 финала, где ее соперницей будет победительница встречи между австралийкой Айлой Томлянович (47) и россиянкой Людмилой Самсоновой (42).

Позже в финале мужской квалификации белорус Егор Герасимов (101) встретится с представителем Швеции Элиасом Имером (164). В первом круге Герасимов победил индийского теннисиста Рамкумара Раманатана (191) - 6:3, 6:4.

Завтра лучший белорусский теннисист Илья Ивашко (45) в 1/16 финала основного турнира сыграет с российским теннисистом Евгением Донским (149).

В этом году общий призовой фонд Кубка Кремля составляет $1,345 млн, турнир завершится 24 октября. В 2010 году его победительницей стала белоруска Виктория Азаренко, а в 2009 году в финале играла Ольга Говорцова.-0-