Вера Лапко проиграла в 1/64 финала Уимблдона

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Вера Лапко (106-й номер мирового рейтинга) завершила выступление в одиночном разряде Уимблдонского турнира, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В сегодняшнем поединке 1/64 финала белоруска уступила 15-й ракетке планеты китайской теннисистке Ван Цян - 2:6, 2:6.

Вчера Виктория Азаренко (40) переиграла француженку Ализе Корне (51) - 6:4, 6:4. В матче 1/32 финала соперницей Виктории Азаренко будет представительница Австралии Айла Томлянович (49).

Виктория Азаренко победила Ализе Корне и вышла во второй раунд Уимблдона В матче 1/64 финала Виктория Азаренко, занимающая 40-е место в мировом рейтинге, переиграла французскую теннисистку Ализе Корне, у которой 51-я позиция, - 6:4, 6:4.

Еще две белоруски проиграли свои стартовые поединки одиночного разряда. Александра Саснович оказала упорное сопротивление бывшей первой ракетке планеты румынке Симоне Халеп (7), но потерпела поражение в двух партиях - 4:6, 5:7. Арина Соболенко (11) уступила словачке Магдалене Рыбариковой (139) - 2:6, 4:6.

Александра Саснович уступила Симоне Халеп в 1/64 финала Уимблдона Белоруска потерпела поражение в двух партиях - 4:6, 5:7. При этом во второй партии она вела со счетом 5:3 и подавала на сет.

Арина Соболенко проиграла 139-й ракетке мира Магдалене Рыбариковой в первом круге Уимблдона В поединке 1/64 финала одиночного разряда белоруска встречалась со словацкой теннисисткой Магдаленой Рыбариковой и уступила в двух сетах - 2:6, 4:6.

На старте парного разряда двум белорусским теннисисткам предстоит встретиться друг с другом: Виктория Азаренко и австралийка Эшли Барти сыграют против еще одного белорусско-австралийского тандема Лидия Морозова / Сторм Сандерс. Арина Соболенко и бельгийка Элизе Мертенс будут соперничать с российско-шведским дуэтом Натела Дзаламидзе / Корнелия Листер. Александра Саснович и украинка Леся Цуренко встретятся с американско-швейцарским тандемом Бернарда Пера / Тимея Бачински.

Третий в сезоне турнир серии "Большого шлема" завершится 14 июля. В этом году общий призовой фонд Уимблдона составляет 38 млн фунтов стерлингов.-0-