Вера Лапко проиграла в 1/64 финала Уимблдона

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Вера Лапко (106-й номер мирового рейтинга) завершила выступление в одиночном разряде Уимблдонского турнира, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В сегодняшнем поединке 1/64 финала белоруска уступила 15-й ракетке планеты китайской теннисистке Ван Цян - 2:6, 2:6.
Вчера Виктория Азаренко (40) переиграла француженку Ализе Корне (51) - 6:4, 6:4. В матче 1/32 финала соперницей Виктории Азаренко будет представительница Австралии Айла Томлянович (49).
Еще две белоруски проиграли свои стартовые поединки одиночного разряда. Александра Саснович оказала упорное сопротивление бывшей первой ракетке планеты румынке Симоне Халеп (7), но потерпела поражение в двух партиях - 4:6, 5:7. Арина Соболенко (11) уступила словачке Магдалене Рыбариковой (139) - 2:6, 4:6.
На старте парного разряда двум белорусским теннисисткам предстоит встретиться друг с другом: Виктория Азаренко и австралийка Эшли Барти сыграют против еще одного белорусско-австралийского тандема Лидия Морозова / Сторм Сандерс. Арина Соболенко и бельгийка Элизе Мертенс будут соперничать с российско-шведским дуэтом Натела Дзаламидзе / Корнелия Листер. Александра Саснович и украинка Леся Цуренко встретятся с американско-швейцарским тандемом Бернарда Пера / Тимея Бачински.
Третий в сезоне турнир серии "Большого шлема" завершится 14 июля. В этом году общий призовой фонд Уимблдона составляет 38 млн фунтов стерлингов.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3117 BYN
|2.31 BYN
|2.316 BYN
|USD
|2.0471 BYN
|2.045 BYN
|2.05 BYN
|RUB
|3.2371 BYN
|3.23 BYN
|3.24 BYN