Белорусская теннисистка Виктория Азаренко победила во втором круге турнира в Риме

Виктория Азаренко. Фото Jimmie48 tennis photography
17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Виктория Азаренко одержала вторую победу на турнире категории Premier 5 в Риме с призовым фондом 1,7 млн евро, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в 1/16 финала Виктория Азаренко, занимающая 14-е место в мировом рейтинге, разгромила пятую ракетку планеты Софию Кенин из США - 6:0, 6:0. Встреча продолжалась всего один час.
В поединке за выход в четвертьфинал соперницей Виктории Азаренко будет российская теннисистка Дарья Касаткина (74-й номер рейтинга WTA), победившая чешку Катерину Синякову (61) - 6:2, 6:3.
В первом раунде состязаний в итальянской столице белоруска победила американку Винус Уильямс (70) - 7:6 (9:7), 6:2.
Турнир в Риме финиширует 21 сентября.-0-