Белорусская теннисистка Виктория Азаренко пробилась в четвертьфинал US Open

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Виктория Азаренко (27-й номер мирового рейтинга) вышла в четвертьфинал одиночного разряда открытого чемпионата США по теннису, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Минувшей ночью в 1/8 финала экс-первая ракетка планеты переиграла в трехсетовом поединке чешку Каролину Мухову (26) - 5:7, 6:1, 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 23 минуты.

До этого Виктория Азаренко поочередно победила австрийку Барбару Хаас (139) - 6:1, 6:2, белоруску Арину Соболенко (11) - 6:1, 6:3 и польскую теннисистку Игу Швентек (53) - 6:4, 6:2. В поединке за выход в полуфинал соперницей белорусской теннисистки будет бельгийка Элизе Мертенс (18), которая в 1/8 финала победила четвертую ракетку мира представительницу США Софию Кенин - 6:3, 6:3. В случае успеха Виктория Азаренко в 1/2 финала встретится с победительницей матча между американкой Сереной Уильямс (8) и болгарской теннисисткой Цветаной Пиронковой.

Ранее выступления в Нью-Йорке завершили белорусские теннисистки Александра Саснович (106), Ольга Говорцова (130) и Вера Лапко (351). У мужчин Егор Герасимов (72) проиграл во втором раунде турнира.

Открытый чемпионат США, общий призовой фонд которого в этом году составляет $53,4 млн, финиширует 13 сентября.-0-